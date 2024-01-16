متحف آدم حنين الثاني يفتح أبوابه قريبا في الزمالك

يستعد متحف آدم حنين الثاني للافتتاح قريباً في الزمالك، احتفالًا بمرور 10 سنوات على تأسيس متحف آدم حنين بالحرانية، واحتفاءً بآدم حنين (1929 -2020)، وحفاظًا على إرثه الفني.

ويقع المتحف الجديد في شارع إسماعيل راغب بالزمالك، ويعرض مجموعة من الأعمال الفنية المؤثرة في مشوار آدم حنين، والتي تختزل كل قطعة منها مرحلة مهمة ونقلة حقيقية في مشواره الفني.

ويهدف المتحف إلى إلقاء الضوء على أعمال آدم حنين وإبراز أهميتها الفنية، وتعريف الجمهور بمراحل تطوره الفني، كما يتوقع أن يشهد المتحف إقبالاً كبيرًا من محبي الفن التشكيلي، خاصة من هواة أعمال آدم حنين.

وقال إيهاب اللبان منسق العرض الدائم بالمتحف وعضو مؤسسة آدم حنين والمشرف العام على قطاع الفنون البصرية بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية قائلا، إنّ الفنان آدم حنين تحمس لهذا المتحف إلى جانب جميع أعضاء المؤسسة، معبرا عن سعادته وشرفه بأداء هذه المهمة.

عرض الأعمال الفنية المؤثرة في مشوار حنين

وعن طريقة العرض المتحفي، اعتمد «اللبان» على عرض الأعمال الفنية المؤثرة في مشوار حنين والتي تختزل كل قطعة منها مرحلة مهمة ونقلة حقيقية في مشواره وتعد خير عنوان لفنه سواء كان ذلك نحت ـو تصوير أو رسوم.

بدوره، أكّد المعماري أكرم المجدوب نائب رئيس مجلس الأمناء، إنَّ الاحتفال بمرور 10 سنين على المتحف بالحرانية سيكون احتفاءً بآدم حنين على مدار عام 2024، إذ تسعى المؤسسة إلى تنظيم المزيد من الاحداث الفنية لخاصة بالفنان الراحل.

يُذكر أنَّ متحف آدم حنين بالحرانية تمّ افتتاحه في منتصف يناير 2014 وهو من تصميم المعمارية سهير صالح ويعرض بداخله أكثر من 4 آلاف عمل ما بين النحت والتصوير والرسم تروي حكايات وأسرار عن آدم حنين تعود لأكثر من 60 عامًا.