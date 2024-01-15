أستاذ أدب لـ«الشاهد»: «مستقبل الثقافة في مصر» لـ طه حسين أحدث ربطا مدهشا بين التعليم والثقافة

قال الدكتور يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد بجامعة حلون، إنّ إليوت الشاعر والناقد الأمريكي قال إن الثقافة هي الوسيلة التي تجعلنا نسعى إلى الوصول لما هو أفضل في حياتنا، وما يجعل الحياة تستحق أن تُعاش، مشيرًا إلى أن هذا المعنى مثالي.

وأضاف عبدالله، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، «أما تيري إيجلتون في كتابه فكرة الثقافة، فقد قال إن الثقافة من أدوات توكيد الذات، حيث تقوم على العقل النقدي في الأساس».

وتابع أستاذ الأدب والنقد بجامعة حلون: «استشهدت باثنين، وهم إليوت الذي يبعد عنا بمسافة زمنية، أما إيجلتون فهو مفكر معاصر، ولكن عندما نتحدث عن الاستعانة بمثقفينا، فإننا نتحدث عن طه حسين وكلامه شديد الأهمية في كتابه مستقبل الثقافة في مصر، والذي أحدث الربط المدهش بين التعليم والثقافة».