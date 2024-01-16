منحة 50 ألف جنيه من «الثقافة» لإنتاج فيلم رسوم متحركة.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الثقافة، فتح باب التقدم الأسبوع الجاري، للحصول على منحة مالية لإنتاج إحدى أفلام الرسوم المتحركة، ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشر والجديدة من ملتقى الدولي للرسوم المتحركة، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة وليد قانوش تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

شروط المنحة

تتضمن شروط المنحة ما يلي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يزيد عمر المتقدم للمنحة عن 40 عامًا.

- أن يضم للطلب سيرة ذاتية مفصلة للمتقدم.

- كما ترفق بالطلب صورة من الرقم القومي بالإضافة إلى أن المنحة مقدمة إلى الأفراد فقط وليست المؤسسات.

أما بالنسبة لشروط العمل الفني، فيجب ألا تقل مدة الفيلم عن دقيقتين، ويمكن اشتراك أكثر من مخرج في العمل المتقدم للحصول على المنحة، كما يتم ضم ميزانية تفصيلية للمشروع التي قد لا تغطيها المنحة مع ذكر الجهات المالية الأخرى إن وجدت.

جدير بالذكر أنَّ قيمة المنحة 50 ألف جنيه يتمّ تقديمها على مراحل، وستقبل الأعمال حتى يوم 11 فبراير المقبل.