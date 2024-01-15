يسري عبدالله لـ«الشاهد»: فكرة الثقافة عند طه حسين مقترنة بالتعليم

قال الدكتور يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد بجامعة حلون، إنّ الثقافة عند طه حسين مقترنة بالتعليم، والتعليم مقترن بالثقافة أيضا، موضحًا: «فكرة الثقافة عنده تبدو بسيطة لكنها مركبة، وجزء أساسي في تركيبها هي أنها تحدث جدلا بين ما هو تعليمي ومعرفي وثقافي»، مشددًا على أنّ المثقف لابد أن يكون ذا عقل نقدي وليس هداما ولا فوضويا.

وأضاف عبدالله، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الرئيس السيسي عقد أكثر من لقاء مع وزيرة الثقافة السابقة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وتحدث عن الدور المركزي الذي يجب أن تلعبه قصور الثقافة، وهناك وعي من صانع القرار السياسي بما يمكن أن تقدمه الثقافة من عطاءات في الواقع الاجتماعي المصري».

وتابع أستاذ الأدب والنقد بجامعة حلون، أنّ الثقافة تحتاج إلى خيال جديد والخروج من الدوائر الضيقة التي تحول المؤسسات الثقافية إلى مجموعة من الجيتوهات أي التي تسيطر عليها الشللية، وكل ذلك يتسم بحالة من الروتين اليومي، ويتم افتقاد الرؤية الثقافية العميقة.