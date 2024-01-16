«لدواعي سفر».. أمير عيد يتعاون مع «WATCH IT» في عمل درامي جديد

تعاقد الفنان أمير عيد مع منصة «WATCH IT»، لتقديم عمل درامي جديد، تحت عنوان «لدواعي سفر»، وذلك بعد نجاح الكبير الذي حققه مسلسل «ريفو» في الجزئين.

مسلسل لدواعي سفر

ويقدم أمير عيد خلال مسلسل لدواعي سفر شخصية جديدة ومختلفة عن أدواره السابقة، ويشاركه في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم كامل الباشا، نادين، أيمن الشيوي، وغيرهم.

وبدأ تصوير مسلسل «لدواعي سفر» خلال الأيام الماضية، داخل أحد اللوكشينات بمنطقة القاهرة، ومن المقرر أن يحدد موعد عرضه قريبا.

تفاصيل مسلسل «ريفو»

ونجح أمير عيد في تقديم نفسه كممثل من خلال مسلسل «ريفو»، الذي كانت تدور أحداثه حول سعي مريم لاكتشاف حقيقة علاقة والدها بفرقة ريڤو الموسيقية، وهي إحدى الفرق الشهيرة بالتسعينيات، وبمرور الوقت تكتشف مريم ما أخفاه والدها من أسرار.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم تامر هاشم، صدقي صخر، مينا النجار، عمرو جمال، سارة عبد الرحمن، ملك الحسيني، ركين سعد، حسن أبو الروس، محمد المولي، هشام الشاذلي، حسام حسني، وغيرهم.