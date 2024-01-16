تفاصيل إطلاق أول حاضنة تكنولوجية رياضية.. تعمل على تمكين رواد الأعمال

تطلق وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من خلال جهاز تنمية الابتكار والاختراع، أول حاضنة تكنولوجية رياضية (MOYS) لدعم الشركات الناشئة في تكنولوجيا الرياضة بمركز شباب مدينة نصر.

مركز ديناميكي متخصص

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن حاضنة الأعمال MOYS، هي مركز ديناميكي متخصص تم إنشاؤه بمركز شباب مدينة نصر كأول حاضنة بالهيئات الشبابية والرياضية تعمل لتمكين رواد الأعمال في مجال تكنولوجيا الرياضة ذات الأثر الإجتماعى والاستثماري، تفتح أبوابها لأول مرة بمنتصف شهر يناير 2024، وستعمل على تحويل الأفكار الرائدة لإحداث ثورة تكنولوجية في المجال الرياضي في مصر، وتحقيق تأثير دائم على الاقتصاد المصري.

تقديم كافة الخدمات التقنية واللوجستية

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه سيتم احتضان 18 شركة تكنولوجية ناشئة في تكنولوجيا الرياضة على مدار عامي 2024-2025، وخلال فترة الاحتضان التي تتراوح بين (6-9) شهور بتمويل يصل الى 200 ألف جنية لكل شركة مع تقديم كافة الخدمات التقنية واللوجستية لها، مشيراً إلى أن باب التقديم لها سيتم فتحه لمدة شهر حتى 15 فبراير2025، وندعو الشباب المصري أن ينتهز هذه الفرصة للمشاركة ليصبح رائد أعمال ويشارك في ثورة التكنولوجيا الرياضة في مصر.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن حاضنة تكنولوجيا الرياضة هي إضافة جديدة لباقة الحاضنات التكنولوجية ضمن برنامج حاضنات الأعمال الابتكارية للأفراد من خلال جهاز تنمية الابتكار والاختراع بالأكاديمية، مضيفاً أن "حاضنة تكنولوجيا الرياضة" تعد أول حاضنة تكنولوجية رياضية متخصصة للأفراد لدعم الشركات الناشئة في تكنولوجيا الرياضة بتمويل ودعم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يصل إلى خمسة ملايين جنيه مصري بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب وبالتعاون مع جامعة النيل الأهلية ومبادرة رواد النيل.

تشجيع رواد الأعمال الشباب

أشار "صقر" إلى أن حاضنة تكنولوجيا الرياضة تأتي في إطار تفعيل دور الأكاديمية في دعم الأفكار الابتكارية للأفراد وتطويع البحث العلمي في إيجاد حلول سريعة وفاعلة لمشكلات المجتمع، كما تهدف أيضا إلى الاستفادة من طاقة الشباب بالمحافظات وقدرتهم على التغيير والتحسين وخاصةً مراكز الشباب على مستوى الجمهورية لدعم وتشجيع رواد الأعمال الشباب لتحويل أفكارهم التكنولوجية المبتكرة إلى منتجات حقيقية، ولإنشاء نوع جديد من الشركات الناشئة المحتملة لتقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لحل مشاكل مجتمعية، واستغلال إمكانية الوصول لعدد كبير من الشباب أصحاب الأفكار المبتكرة في جميع المحافظات.

وتعلن وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن فتح باب التقديم من خلال الرابط التالي:

https://coda.io/form/MOYS-SportsTech-Startup-Application-Form_dFRmpRt90W5

في موعد أقصاه 15 فبراير 2024، وسيتم الإعلان عن الفرق المختارة في 21 فبراير 2024، وستخضع الفرق المرشحة للاحتضان إلي دورة تدريبية لمدة 5 أيام بمقر الحاضنة بمركز شباب مدينة نصر.