الجايكا: مصر لديها قدرات هائلة في مجال تجميع السيارات مقارنة بدول المنطقة

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن تقرير«النهوض بصناعة السيارات في إفريقيا» الصادر عن هيئة التعاون الدولي اليابانية «الجايكا» خلال عام 2022، أشار إلى تمتع مصر بقدرات هائلة في مجال تجميع السيارات مقارنة بدول المنطقة، حيث يتمتع قطاع السيارات في مصر بتاريخ طويل من خلال الشركات المصنعة المحلية «مجموعة النصر للسيارات تأسست في عام1960، مجموعة سعودي في عام 1975، وبعد ذلك دخول الشركات العالمية المصنعة للمعدات الأصلية، بما في ذلك جنرال موتورز افتتح المصنع عام 1985.

مصر تمتلك قدرات كبيرة في نظام التجميع من أجزاء مفككة

وأشار التقرير الذي نشر في مرصد السياسات العامة «تحفيز صناعة السيارات في مصر» أن الإنتاج بدأ عام 1993 وحاليا تمتلك مصر قدرات كبيرة في نظام الـ CKD وهو نظام التجميع من أجزاء مفككة بالكامل حيث يوجد تسعة مصانع تجميع - أربعة مصانع محلية، وأربعة مشاريع مشتركة بين شركات تصنيع المعدات الأصلية العالمية والشركات المحلية، ونيسان باعتبارها الشركة الوحيدة المملوكة بالكامل للأجانب.