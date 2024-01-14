مدبولي: العاصمة الإدارية الجديدة تحقق أهدافها رغم التشكيك بنجاحها

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يحقق أهدافه رغم التشكيك الذي واجهه في البداية، حيث شكك البعض في نجاحه، مشيرًا إلى أنّ هناك تجارب سابقة لإنشاء عواصم إدارية جديدة لم تنجح.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في احتفالية تسليم أول 3 أبراج ضمن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنّ معظم دول العالم تنفذ مشروعات عملاقة لإنشاء عواصم إدارية جديدة، مشيرًا إلى أنّ الصين تقوم بعمل حي إداري كبير جديد داخل العاصمة الصينية.

وأكد رئيس الوزراء أنّ إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة كانت رؤية ثاقبة لمصر في استشراف المستقبل، خاصة مع تضخم القاهرة القديمة.