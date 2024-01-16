يتساءل العديد من المواطنين عن الموعد الخاص بفتح باب التقديم والمؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024، وذلك لتعيين 11 ألف معلم مساعد فصل.

المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024

وتبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في استقبال طلبات الأشخاص الراغبين في التقديم لمسابقة تعيين 11 ألف معلم مساعد فصل، يوم 18 من شهر يناير الجاري حتي 31 من ذات الشهر، وجاءت المؤهلات المطلوبة في مسابقة التربية والتعليم 2024 كالآتي:

يجب أن يكون المُتقدم لشغل مسابقة التربية والتعليم 2024 من خريج الأقسام التالية في كلية التربية أو كلية التربية النوعية:

1- تعليم أساسي.

2- معلم فصل.

3- ابتدائي.

وهناك عدد من الشروط يجب أن تتوفر في الأشخاص الراغبين في التقديم لمسابقة التربية والتعليم 2024

1- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالٍ.

2- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

3- مؤهل عالٍ تربية نوعية (معلم فصل).

4- مؤهل عالٍ: تربية (معلم فصل).

5- مؤهل عالٍ: تربية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي).

6- مؤهل عالٍ: تربية نوعية (تعليم أساسي - تعليم ابتدائي).