بنك خاص يوقف السحب النقدي من البطاقات الائتمانية خارج مصر

اتخذت البنوك المصرية إجراءات مهمة لضبط السوق، ومواجهة المضاربة على العملات الأجنبية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لاستقرار أسعار الصرف.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها إيقاف خدمة السحب النقدي بالدولار خارج مصر، من خلال البطاقات الائتمانية، وذلك من جانب بنك البركة.

وأوضح البنك عبر موقعه الرسمي أن الخدمة ستظل متاحة للشراء من المتاجر أو عبر الإنترنت، حسب نوع البطاقة الخاصة بالعميل.

ويوفر بنك البركة أنواع مختلفة من البطاقات، فيما يكون الحد الأقصى اليومي والشهري لبطاقات الائتمان للمشتريات خارج مصر والمعاملات الأونلاين، على بطاقة وورلد ماستركارد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامي 7750 جنيه.

الحد الأقصى للاستخدام خارج مصر

الحد الأقصى للاستخدام خارج مصر للمشتريات والمعاملات عبر الإنترنت على بطاقة كلاسيكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، تبلغ 7750 جنيها اليومي والشهري.

البطاقات الائتمانية

ويمكن استخدام البطاقات الائتمانية الخاصة ببنك البركة للتسوق من أي متجر والتسوق عبر الإنترنت الآمن داخل مصر وخارجها، وتكون فترة السماح للسداد على البطاقة الكلاسيكية تصل إلى 55 يومًا، والحد الأدنى للسداد 5% من الرصيد القائم.