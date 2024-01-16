"تيك توك" تحتفي برواد الإبداع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال حفل توزيع جوائز عام 2023

احتفلت منصّة "تيك توك" في "ذا ثيتر في دبي" بليلة رائعة كرمت فيها صُنّاع المحتوى وعرضت مواهب المبدعين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. و جاء الحفل تحت شعار "الاحتفال بالأحلام الجديدة" تأكيدا على التزام المنصّة بتمكين الجيل الصاعد من المبدعين في العالم الرقمي.لقد برزت منصّة "تيك توك" كقوّة لها تأثير في العالم الرقمي، حيث توفّر مكاناً يُمكن للأفراد، على مختلف ثقافاتهم وخلفياتهم، من متابعة وتحقيق طموحهم وتطلعاتهم. وشهد الحفل عروضاً مميّزة أبهرت الجماهير إذ كانت مقدمة البرنامج إنجي كيوان صاحبة الشخصيّة المتألّقة. كما كانت الأمسية بمثابة شهادة حقيقيّة لتنوّع المواهب على منصّة "تيك توك"، إذ تخلّل الحفل ألحان مجموعة للغناء من دون موسيقى بقيادة يوسف اسماعيل وموسيقى غاي مانوكيان الآسرة وطاقة بايو الديناميكية.

لقد كان حفل توزيع "جوائز منصّة ’تيك توك‘ لصُنّاع المحتوى" هو الحدث الأبرز في الأمسية، إذ احتُفي بصُنّاع المحتوى الاستثنائيين في فئات عدّة مثل الأزياء والطعام والموسيقى والتعليم والترفيه. بينما كانت لحظة الإعلان عن جائزة "أفضل صانع محتوى للعام" هي الأروع خلال الحفل، حيث كانت اعترافاً بقدرة صانع المحتوى الاستثنائيّة للتفاعل مع الجماهير وبدء حركات ثقافية تجاوزت حدود العالم الرقمي.

وزّعت منصّة "تيك توك" 26 جائزة احتفالاً بالنجاح الباهر الذي حقّقه صُنّاع المحتوى على المنصّة. وحصل محمد شامسي (@iimeeto)على اللقب المرموق "أفضل صانع محتوى على منصّة ’تيك توك‘ لعام 2023". وفازت محبوبة الجماهير أمينة حسين بالجائزة الذهبية عن فئة "أفضل صانع محتوى ترفيهي للعام"، بينما فاز مُعلّق رياضة كرة القدم المفضّل على منصّة "تيك توك" محمد الظرافي بالجائزة الذهبية عن فئة "أفضل صانع محتوى رياضي للعام". لقد كان الفائزون في كل فئة بمثابة شهادة على الإبداع المذهل والتأثير الذي تحتضنه منصّة "تيك توك".

علّقت كندة إبراهيم، المديرة العامة الإقليمية للعمليات في شركة تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان وجنوب آسيا"، قائلة: "نحن نُشيد بالإبداع اللا محدود والتأثير الذي يُحدثه صُنّاع المحتوى الاستثنائيّون في منطقتنا. لقد ألهمت رحلتهم المذهلة على منصّتنا عدداً لا يُحصى من الأفراج على مستوى العالم كما أمتعتهم في الوقت ذاته. نحن نفخر بأن نشهد مجتمعنا المبدع وهو يُعيد تعريف ما هو ممكن." وأضافت أيضاً: "إن قصص صانعي المحتوى لدينا المليئة بالإلهام والابتكار لها صدى عميق ونحن فخورون للغاية برحلتهم وإنجازاتهم، وهي أيضاً شهادة على براعتهم في ريادة الأعمال والإبداع التي تملؤنا بمشاعر الفخر. إن هذه اللحظة هي بمثابة تكريم لتفانيهم وشغفهم وروح الإبداع لدى المبدعين وصُنّاع المحتوى في كل مكان والتي تجعل من العالم مكاناً أفضل من خلال حرفتهم."

بُثّت جوائز منصّة "تيك توك" على صفحة حساب tiktoklive_mena@ ويمكن إعادة مشاهدتها على هاشتاج TikTokAwards# على منصّة "تيك توك" واكتشاف المبدعين من جميع أنحاء المنطقة ورؤية كيف احتفل المجتمع بعامٍ كان حقّاً لا يُنسى.

يُرجى زيارة هاشتاج YearOnTikTok# لرؤية مجتمع منصّة "تيك توك" العالمي يحتفل بلحظاته التي لا تُنسى في عام 2023 باستخدام المقاطع الموسيقية الرائجة والمفضلة لديهم.