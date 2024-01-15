«الصحفيين» تنظم وقفة تضامنية مع الفلسطينيين بمناسبة مرور 100 يوم على العدوان

بدأت منذ قليل، الوقفة التضامنية التي تنظمها نقابة الصحفيين على سلم النقابة، ضمن فعاليات اليوم التضامني في ذكرى مرور 100 عام على العدوان الصهيوني تحت عنوان «100 يوم من العدوان.. أوقفوا الحرب.. حاكموا مجرمي الحرب»، وذلك بمشاركة أعضاء مجلس النقابة، واتحاد المحامين العرب، وعدد من الصحفيين والداعمين للقضية الفلسطينية.

«الصحفيين» تنظم وقفة تضامنية مع الفلسطينيين

وشهدت الوقفة التضامنية مشاركة واسعة من عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وغير الأعضاء من الداعمين للقضية الفلسطينية، ورفع الحضور شعارات لدعم القضية تنوعت بين «مش هنفرط مش هنبيع».. «أرض فلسطين مش للبيع».. احرق العلم الصهيوني».. «لا تهجير ولا توطين.. الأرض أرض فلسطين».

كما شهدت الوقفة مشاركة من الشباب والأطفال للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية، بمناسبة بمرور 100 يوم على العدوان الصهيوني على غزة.