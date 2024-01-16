بعد طرح الفيديو الدعائي.. جمهور إيمي واينهاوس يهاجمون «Back to Black»

حالة من الهجوم شهدها فيلم «Back to Black» الذي يصور السيرة الذاتية للمغنية الراحلة إيمي واينهاوس، وذلك بعد نشر المقطع الدعائي الأول للفيلم، الذي وصفه عدد كبير من محبي النجمة الراحلة، على منصات التواصل الاجتماعي، بـ«المبكر جدا»، حيث رحلت «واينهاوس» في يوليو 2011 عن عمر ناهز 27 عامًا، بعد صراع مع تعاطي المخدرات والإدمان.

النقاد يهاجمون ماريسا أبيل

ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائي حول العالم بحلول أبريل 2024، والعمل من إخراج سام تايلور جونسون، وبطولة ماريسا أبيلا في دور إيمي واينهاوس.

وكان النقاد أكثر صراحة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن الفيلم، حيث استهدف البعض «أبيلا» قائلين إنها ليست مناسبة لهذا الدور ولا تبدو مثل واينهاوس، بينما أعرب آخرون عن قلقهم بشأن كيفية تصوير النجمة الراحلة، وفقا لما نشره موقع «مترو».

الموسيقي مارك رونسون يدافع عن فيلم «Back to Black»

ومن جانبه، دافع الموسيقي مارك رونسون عن فيلم السيرة الذاتية عن النجمة الراحلة، والتي كانت تربطه بها صلة وثيقة، والذي تعاون معها وساعدها في تقديم أغنيتها الشهيرة «Rehab»، قائلا: «الشيء الوحيد الذي أعرفه عن الفيلم هو أنني أعرف سام جيدًا وقرأت السيناريو وأشعر أن ما قدمه بشكل جيد».

وتابع: «لقد تذكرت روح الدعابة التي تتمتع بها وقد جذبت انتباهي في الفيلم، كانت تتمتع بروح الدعابة الذكية التي تعد واحدة من مواهبها العديدة وقد قدموها بشكل جيد في الفيلم.. أنا أتطلع لرؤيته على الشاشة الكبيرة».

وردًا على المخاوف بشأن طبيعة الفيلم، قال المخرج تايلور جونسون، «أشعر بالإثارة والتواضع لإتاحة الفرصة لي لإدراك قصة إيمي الفريدة والمأساوية الجميلة للسينما مصحوبة بالجزء الأكثر أهمية من إرثها: موسيقاها»، متابعا: «أنا على دراية تامة بالمسؤولية، مع مساعدي في الكتابة، مات جرينهالج، وقدمنا فيلم سنحبه جميعًا ونعتز به إلى الأبد تمامًا كما هو الأمر مع أيمي».