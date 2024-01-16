«أزهرية كفر الشيخ»: لا شكاوى من امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، اليوم الثلاثاء، حيث تفقد لجان معاهد إدارة بلطيم التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات.

متابعة سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية من لجان معاهد بلطيم

كما تفقد رئيس المنطقة؛ مجمع لجان معهد بنين برج البرلس الإعدادي، وسير العمل بمجمع لجان معهد محمد المزين الابتدائي، التابعان لإدارة بلطيم التعليمية الأزهرية، مشدداً على ضرورة التواجد مبكراً بمقر اللجان لمتابعة مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب في أول أيام الامتحانات، متابعاً ضوابط فض مظاريف الأسئلة وتوزيعها.

رئيس المنطقة: لا شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم

وأشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية لمسؤولي اللجان بضرورة وجود غرفة عمليات مُشكلة بالمنطقة لمتابعة سير الامتحانات، والرد على أي استفسارات تخص اللجان على مدار اليوم، مطالباً بفرض الانضباط بداخل اللجان، والالتزام بتطبيق تعليمات وضوابط الامتحانات التي أوصت بها الإدارة العامة للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد، لافتاً أنّه لم يتم رصد أي شكاوي من الطلاب أو أولياء أمورهم.

امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

يُذكر أنّ طلاب الشهادة الابتدائية أدوا الامتحان اليوم في مادة «القرآن الكريم»، بينما أدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي «الفقه، واللغة العربية» ورقة أولى «النحو والصرف».

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الابتدائية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية 7 آلاف و250 طالباً وطالبة، موزعين على 101 لجنة، بينما يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية 8 آلاف و840 طالباً وطالبة، موزعين على 68 لجنة على مستوى المنطقة.