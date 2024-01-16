حالة الطقس خلال أيام امتحانات الإعدادية بالمحافظات.. مفاجأة الأسبوع المقبل

بالتزامن مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا الأربعاء، أعلنت غرف العمليات المركزية للأرصاد الجوية في المحافظات، توقعات الطقس خلال أيام الامتحانات.

وأوضحت غرف العمليات، في بيان، أن المحافظات ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة حتى يوم الأحد 21 يناير، على أن تنخفض بدايةً من الاثنين 22 يناير مرة أخرى مع فرص سقوط الأمطار وذلك في آخر أيام الامتحانات.

وتنطلق غدًا في عدد من المحافظات أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع نشاط للرياح، وتزايد الشبورة المائية على الطرق، بينما يسود طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً.

حالة الطقس خلال أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

ويشهد طقس الخميس 18 يناير والجمعة 19 يناير، شبورة مائية كثيفة مع تحسن حالة الطقس، وسطوع لأشعة الشمس في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم السبت 20 يناير تشهد طرق المحافظات استمرار تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر إذ تتحول إلى ضباب يعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانًا.

فرص سقوط الأمطار أيام امتحانات الشهادة الإعدادية

وتشهد المحافظات عودة سقوط الأمطار مرة أخرى في آخر يومي امتحانات الشهادة الإعدادية، بدءًا من الاثنين 22 يناير، وذلك بعد أيام من تحسن حالة الطقس، وتكون متوسطة بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% على محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.