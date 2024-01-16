تسليم الدفعة الثالثة من كارت «تكافل وكرامة» لـ3 آلاف مستفيد في سوهاج

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في سوهاج، بالتعاون مع محافظة سوهاج، توزيع 3000 كارت من برناج «تكافل وكرامة» على الأسر المستحقة في مراكز طما وطهطا وجهينة شمال المحافظة.

3 آلاف مستفيد

ومن المقرر تنظيم حفل كبير بإحدى القاعات بمدينة طهطا شمال سوهاج، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعلى رأسهم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ووفد من وزارة التضامن الاجتماعي، ومديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيع الدفعة الثالثة من كارت تكافل وكرامة على 3000 مستفيد.

تأمين وصول الدعم لمستحقيه

وأكد الدكتور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن مبادرة الرئيس تهدف للوصول لـ100 ألف أسرة بسوهاج، وغلق باب الوساطة والسمسرة في مستحقات الفقراء، مشددًا على أن تأمين وصول الدعم لمستحقيه هو تأمين للجبهة الداخلية للوطن.