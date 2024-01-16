محافظ كفر الشيخ يتابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية (صور)

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، موقع الفحص الفني لسيارات الأجرة والنقل الثقيل الجديد بشرق مدينة كفر الشيخ، وذلك بحضور اللواء سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ.

ووجّه المحافظ، بتجهيز الموقع إدارياً، وإنشاء مكاتب ودورات مياه، وسرعة الانتهاء من الأعمال فى الموعد المقرر، لاستقبال فحص سيارات الأجرة والنقل الثقيل، لإجراء أعمال تراخيص المرور.

المحافظ يتفقد محطة الرصف الجديدة

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، مشروع محطة الرصف الجديدة بشرق مدينة كفر الشيخ، حيث اطلع على أعمال تطوير المحطة الأسفلتية «محطة الرصف»، لتعمل بنظام «سكادا SCADA»، للحصول على خلطة أسفلتية مطابقة للمواصفات الفنية.

وقال المحافظ، إنّه يتم متابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي 2023 - 2024، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعياً، ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة مع وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه المشروعات، وسرعة الانتهاء منها فى موعدها المحدد، وبخاصةً مشروعات الرصف بالمحافظة، مع تطبيق غرامات تأخير، واتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين في العمل.

محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضري المطور

وفي سياق آخر، تفقد محافظ كفر الشيخ، أعمال إنشاء سوق كفر الشيخ الحضري المطور للخضروات، والفاكهة، والسلع والمنتجات الغذائية والأساسية، والخردوات، على مساحة حوالي 3000م2، بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفر الشيخ، مشدداً بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال، ورفع كفاءة الأرصفة والشوارع المحيطة بسوق كفر الشيخ الحضري المطور الذي يتم تنفيذه تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

وأوضح المحافظ، أنّه يتم إنشاء سوق كفر الشيخ الحضري المطور، على مساحة حوالى 3000م2، للخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، والخردوات، والمنتجات المتنوعة، بشارع صلاح سالم، بمدينة كفر الشيخ، لتوفير احتياجات المواطنين، وحفاظاً على المظهر الحضاري لشوارع كفر الشيخ، ومواجهة العشوائيات والمخالفات والإشغالات، لافتاً أنّه من المقرر افتتاح السوق للعمل فور الانتهاء من توصيل المرافق له، خلال أيام، لتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.