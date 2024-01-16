محافظ كفر الشيخ يتفقد تجهيزات امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مجمع وحدة مسير للتعليم الأساسي، للاطمئنان على الاستعدادات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2023 - 2024، وذلك بحضور محمد صلاح عبدالجليل، رئيس مدينة مسير.

إزالة الإشغالات بمحيط المدارس

وكلّف المحافظ، بمراجعة جاهزية المدارس لامتحانات الشهادة الإعدادية، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس، ورفع مستوى النظافة والإنارة العامة والمرافق والخدمات بالتنسيق مع التربية والتعليم.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية يوم الخميس

ومن المقرر أنّ تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، للشهادة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، يوم الخميس المقبل الموافق 18 يناير والتي تستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، في وقت سابق، فإنّ جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، كما يلي:

- الخميس 18 يناير 2024: مادتي اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الدينية.

- الأحد 21 يناير 2024: مادتي الجبر والعلوم.

- الاثنين 22 يناير 2024: مادتي الهندسة والحاسب الآلي.

- الثلاثاء 23 يناير 2024: مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية.

- الأربعاء 24 يناير 2024: مادة الدراسات الاجتماعية.