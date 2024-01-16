محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجي ونقطة إطفاء مدينة مسير

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، المركز التكنولوجي وعدد من أقسام الوحدة المحلية لمدينة مسير، بحضور محمد صلاح عبد الجليل، رئيس مدينة مسير.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

ووجّه المحافظ، بسرعة إنهاء طلبات المواطنين، وحُسن معاملتهم، والاستغلال الأمثل لإمكانيات الوحدة المحلية، وضرورة جاهزية المعدات والسيارات لأعمال النظافة اليومية، والاستعداد للتغيرات المناخية، خلال فصل الشتاء، وعمل الصيانة الدورية للمعدات، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ كفر الشيخ يتفقد نقطة إطفاء مسير

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، نقطة إطفاء مسير، لافتاً أنّه يتم متابعة المرافق لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم في مختلف القطاعات، مشدداً على التواصل مع المواطنين ميدانياً، والاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم.