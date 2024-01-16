محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات في مدينة مسير

قاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمدينة مسير، موجهاً باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بحضور محمد صلاح عبد الجليل، رئيس مدينة مسير.

إزالة التعديات والبناء المخالف

وشدّد المحافظ، على إزالة التعديات والبناء المخالف والإشغالات بجميع شوارع مدينة مسير، فضلاً عن إزالة الإعلانات المخالفة غير المرخصة، ورفع مخلفات النظافة أولاً بأول، وتحسين الخدمات والمرافق، والتواصل مع المواطنين ميدانياً، لإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وحُسن معاملتهم.

استمرار المرور الميداني

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى استمرار المرور الميداني والمتابعة لمستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل العقبات، وتسخير الإمكانات المتاحة، وبذل الجهود لتطوير الخدمات بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.

تحويل قرية مسير بمركز كفر الشيخ إلى مدينة

كان الدكتور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر في شهر مارس من عام 2019، قراراً بأنّ تُحول قرية مسير بمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ إلى مدينة، تضمُ قريتي «مسير، ومنية مسير».

ونص القرار على أنّ يُعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ، بحيثُ يضمُ، مدينة كفر الشيخ «عاصمة المركز»، ومدينة سيدي غازي، ومدينة مسير، والوحدات المحلية لعدد من القرى، منها «الحلافي، والخادمية، وأريمون، والحمراء، وكفر الحمراوي، ومتبول، وكفر المنشي البحري».