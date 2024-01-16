16 يوما.. موعد بداية إجازة نصف العام الدراسي 2023- 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بداية إجازة نصف العام الدراسي 2024 في جميع المراحل التعليمية بجميع المحافظات، وذلك بعد الإعلان عن بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 9 يناير الجاري وتستمر حتى يوم 24 من الشهر نفسه.

وينتظر طلاب جميع المراحل التعليمية فترة إجازة نصف العام بعد اقتراب موعد نهاية امتحانات الترم الأول، حيث بدأت أولى أيام الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 30 سبتمبر الماضي، ولذا يبحث الطلاب عن موعد بداية إجازة نصف العام الدراسي 2024 لأخذ راحة «مؤقتة».

موعد بداية إجازة نصف العام الدراسي

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 من السبت 27 يناير الجاري وتنتهي الخميس 8 فبراير المقبل، وبذلك تكون الإجازة 13 يومًا، إضافة إلى يومي الخميس والجمعة 25 و26 يناير ويوم الجمعة 9 فبراير المقبل، ليكون مجموع أيام إجازة نصف العام الدراسي 16 يومًا.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وتشهد جميع محافظات الجمهورية امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في معظم المحافظات غدًا الأربعاء 17 يناير، وبعض المحافظات تبدأ يوم الخميس الموافق 18 من الشهر نفسه.