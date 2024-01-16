انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي في المنوفية (صور)

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي بمحافظة المنوفية اليوم، بمادتي التطبيقات الرياضية للقسم العلمي وعلم النفس والاجتماع للقسم الأدبي في تمام الساعة التاسعة، على أن ينتهى الوقت الساعة 11 ونصف صباحًا.

موعد انتهاء الامتحانات

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بدأت منذ يوم السبت الماضي الموافق 13 يناير، على أن تنتهي يوم 23 يناير لطلبة الصف الأول و24 يناير لطلبة الصف الثاني الثانوي، لتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير المقبل لمدة أسبوعين.

متابعة سير الامتحانات

وقال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يتابع سير امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي من خلال غرفة عمليات رئيسية في المديرية والغرف الفرعية بالمراكز، مؤكدا أنه يتابع سير الامتحانات أيضا بالمرور على اللجان.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستبدأ غدًا في عدد من المحافظات بنظام التصحيح الإلكتروني «البابل الشيت» وسط إجراءات مشددة من وزارة التربية والتعليم.