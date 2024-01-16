وزير الرياضة: بطولة أمم إفريقيا لليد تحصل على رعاية الرئيس السيسي

صرح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بحصول بطولة إفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ26 على رعاية كريمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من «17-27» يناير الجاري، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

دعم الرئيس ومتابعته المتواصلة وراء استضافة البطولة بالقاهرة

وأشار الوزير إلى أن حصول بطولة أمم إفريقيا لليد في نسختها الحالية على رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ينم عن الدعم والمتابعة المتواصلة من قبل الرئيس لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، والتي وضعت مصر في مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التي يحققها أبطالنا في مختلف المنافسات.

وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده على الجاهزية التامة لاستضافة مختلف البطولات بفضل الإمكانيات والمقومات التي تتميز بها مصر، والطفرة الإنشائية والإنجازات التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم للرياضة المصرية التي تحقق العديد من الإنجازات خلال الآونة الراهنة.

مجموعة المنتخب المصري

ويتواجد المنتخب المصري لكرة اليد في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية، بجانب كل من: الكونغو برازافيل، وغينيا، والكاميرون.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ5 الأولى إلى بطولة العالم لكرة اليد 2025، والتي ستُقام في كرواتيا والنرويج والدنمارك، بينما يتأهل المنتخب البطل إلى منافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.