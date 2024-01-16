حسام موافي يكشف الإعجاز العلمي في عظام الإنسان

قال الدكتور حسام موافي، رئيس قسم الحالات الحرجة بقصر العيني، إن هناك تغيرات في جسم الإنسان تحدث قبل وبعد الولادة، فالجنين في رحم الأم لا يتنفس ولكن بعد خروجه من الرحم مباشرة تبدأ الرئة في العمل.

وأضاف «موافي» خلال لقائه ببرنامج «لعلهم يفقهون» الذي يقدمه الشيخ خالد الجندي المذاع عبر قناة «dmc»، أن عدد العظام التي توجد داخل جسم الإنسان عند الولادة 300 عظمة، وعند البلوغ ينخفض العدد للثلث، وهذه من التغيرات الجسدية التي تظهر على الإنسان أيضًا، خلال مرحلة النمو.

المعدة لها بطانة بدونها ستتآكل ذاتيًا

وتابع الدكتور حسام موافي، «المعدة لها بطانة بدونها ستتآكل ذاتيًا، وهو سبب وجود غشاء مخاطي للحماية من أحماض عملية الهضم، والقرحة تحدث نتيجة خلل في وظائف المعدة، وتؤدي إلى حدوث ثقب بها».