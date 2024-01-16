جيش الاحتلال يغير توقعاته بشأن أنفاق غزة.. ويكشف مفاجأة عن طولها وعمقها

قبل عام واحد ذكر مسؤول كبير في جيش الاحتلال أنّ أنفاق المقاومة الموجودة أسفل قطاع غزة لن تكون عاملًا في أي حرب مستقبلية، وهو ما تبين خطؤه حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز».

جيش الاحتلال غير توقعاته بشأن أنفاق غزة

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تقرير الصحيفة الذي كشف معلومات جديدة عن أنفاق الفصائل الفلسطينية المقاومة، لافتًا إلى أن جيش الاحتلال غير توقعاته بشأن أنفاق غزة حيث توقع جيش الاحتلال أن يكون طول شبكة الأنفاق 400 كيلو متر لافتًا إلى أن التقدير الآن أكبر من ذلك بكثير.

وبحسب تقرير الصحيفة فان أنفاق المقاومة لها نوعان أحدهما للقادة والأخرى للعناصر المقاومة، حيث تتميز أنفاق القادة بانها أعمق وأكثر راحة، وتسمح بالبقاء لعدد أطول من الأيام، وفي بعض الأحيان تحتوي على بلاط سيراميك، بينما الأنفاق الأخرى أكثر تقشفًا وأحيانًا ليست عميقة.

أمريكان ومسؤولون في جيش الاحتلال يتعجبون من الأنفاق

وأبدى مسؤولون في جيش الاحتلال ومسؤولون أمريكيون دهشتهم الكبيرة من الأنفاق وعمقها ونطاقها ونوعيتها وتفاجأوا بهذه الأنفاق الضخمة.

ويقدر كبار المسؤولين العسكريين في جيش الاحتلال الآن أن طول هذه الأنفاق أكبر بكثير، إذ يتراوح بين 560 و720 كيلومترا، ويقدر اثنان من كبار المسؤولين أن هناك نحو 5700 فتحة تؤدي إلى الأنفاق.

وبحسب الوثائق التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز، قال مسؤول كبير في الجيش الإسرائيلي، في اجتماع عام 2023، إن الأنفاق لن تكون عاملا في حرب مستقبلية ضد حماس، بسبب قوة جيش الاحتلال، بينما ثبت أن هذا بالطبع مختلف تمامًا.

وثائق خاصة عن أنفاق غزة

وأظهرت وثيقة من عام 2022 أن المقاومة استثمرت مليون دولار في أبواب الأنفاق وورش العمل تحت الأرض في خان يونس وحدها، بينما قدرت شعبة المخابرات أن هناك 160 كيلومترا من الأنفاق في خان يونس وحدها، حيث تدور معظم المعارك حاليا.

ووفقا لوثيقة أخرى، منذ عام 2015، استثمرت الفصائل نحو 3 ملايين دولار في الأنفاق في جميع أنحاء غزة.