10 معلومات عن الصحفي وائل الدحدوح.. اعتقله الاحتلال الإسرائيلي 7 سنوات

بعد أشهر من تغطية الحرب في غزة، وصل الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر عبر معبر رفح قادما من قطاع غزة، إذ نجحت السلطات المصرية في إدخاله اليوم، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

ولاقى الصحفى الفلسطيني وائل الدحدوح تعاطفا كبيرا من جانب متابعي تطورات القضية الفلسطينية، بعد قتل الصحفي حمزة الدحدوح، نجله وزميله الصحفي مصطفى ثريا، جراء القصف الإسرائيلي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعد مقتل 4 من أفراد أسرة الدحدوح في هجوم إسرائيلي في شهر نوفمبر، وفقا لـوكالات.

10 معلومات عن الصحفي وائل الدحدوح

1- يدعى وائل حمدان إبراهيم الدحدوح.

2- ولد عام 1970 في حي الزيتون بمدينة غزة.

3- اعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي لـ7 سنوات كاملة.

4- حصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية في غزة 1998.

5- حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القدس عام 2007.

6- بدأ مشواره المهني مراسلا في قطاع غزة لعدد من وسائل إعلام فلسطينية ثم عمل مع الوكالات.

7- غطى عدة حروب بغزة وعدة مجازر.

8- نال جائزة التغطية المتميزة في مهرجان الإعلام الدولي في لندن عام 2013.

9- متزوج ولديه 8 أبناء.

10- استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي أقاربه واغتال زوجته وابنه وابنته يوم 25 أكتوبر 2023.