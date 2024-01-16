حزب الريادة يشكر الدولة المصرية على دخول وائل الدحدوح من قطاع غزة

تقدم كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، بالشكر للدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية لتسهيل دخول الإعلامي والصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح مصر؛ تسهيلا لتلقيه العلاج، مشيرا إلى أن هذا ليس بجديد على مصر الداعمة للقضية الفلسطينية بكل ما تعنيه الكلمة منذ ما يقرب من 75 عاما.

وائل الدحدوح

وأشار رئيس حزب الريادة، في بيان له، إلى أن تسهيل دخول «الدحدوح» مصر ليس بجديد على الدولة وهو استمرار للجهود المبذولة منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتغطرس على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في 7 أكتوبر إلى اليوم، مضيفا أن وائل الدحدوح الذي فقد أسرته فضح كذب وافتراء الكيان الإسرائيلي الغاصب أمام العالم، وخاصة دول الغرب المتخاذلين تجاه القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية

وأضاف «حسنين» أن مصر دائما هي السند والداعم للأشقاء في فلسطين عامة وأهل غزة خاصة وأن المحتل الإسرائيلي يستهدف الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية العربية الذين ينقلون ما تقوم به إسرائيل من مجازر وحشية ضد الإنسانية، وسيظل الصحفي وائل الدحدوح عنوانا للصمود عنوانا للإيمان عنوانا للرسالة السامية لمهنة الصحافة مهنة البحث عن المتاعب.