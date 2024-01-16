«التجمع»: دخول وائل الدحدوح مصر رد عملي على الأكاذيب الإسرائيلية

أشاد عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، بجهود الدولة المصرية وأجهزتها المختصة، في تسهيل دخول الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر لتلقي العلاج.

دخول وائل الدحدوح لمصر

وقال «فؤاد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تلك الخطوة من جانب مصر تؤكد موقفها الثابت والداعم للأشقاء الفلسطينيين، في مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة.

الرد على الأكاذيب الإسرائيلية

ولفت مساعد رئيس حزب التجمع إلى أهمية هذا الإجراء من جانب مصر تجاه وائل الدحدوح، كرد عملي واضح على الأكاذيب الإسرائيلية، التي تزعم ضلوع مصر في حصار الفلسطينيين، ومنع دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

ونجحت السلطات المصرية في إدخال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح من قطاع غزة للبلاد اليوم.