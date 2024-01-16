محافظ أسوان: المكتبة المتنقلة تغطي مختلف الأحياء على مدار 10 أيام

شدد أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة تحفيز الشباب والنشء والأطفال للاستفادة الكاملة من الخدمات المتنوعة التي توفرها المكتبة المتنقلة التابعة لصندوق مكتبات مصر العامة، والتي تغطي مناطق وأحياء مختلفة بالمحافظة لمدة عشرة أيام.

أسوان تستعد لافتتاح مكتبة مصر العامة

وأشار المحافظ، في بيان صادر اليوم، إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار التعاون البناء بين محافظة أسوان وصندوق مكتبات مصر العامة، وتأتي أيضًا في إطار الاستعدادات لافتتاح مكتبة مصر العامة في المحافظة.

المكتبة تتيح عدد من الأنشطة

من جانبها، أوضحت سهير مكي، المشرفة على مكتبة مصر العامة بأسوان، أن المكتبة المتنقلة توفر مجموعة متنوعة من الأنشطة للأطفال، بما في ذلك القراءة والأعمال اليدوية بالفوم وأنشطة أخرى.

وأوضح المحافظ أن المكتبة المتنقلة جرى تزويدها بمئات الكتب من وزارة الثقافة، بهدف دعم الخدمات الثقافية والأنشطة المتنوعة للسكان في المناطق التي لا تحتوي على مكتبات.

وأعرب محافظ أسوان عن شكره وتقديره للدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، على دعم المكتبة المتنقلة بأسوان.