البحيرة تستعد لإطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، وكذلك إزالة التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة، إذ تم استعراض كتاب وزارة التنمية المحلية «الإدارة العامة للأزمات والكوارث والحد من المخاطر» بشأن مقترح تنفيذ الإزالات بالموجة 22.

ووجه السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة بتحديد حالات الإزالة المطلوب تنفيذها خلال الموجة بالتنسيق مع مراكز الشرطة، مشدداً على تنفيذ الإزالة الفورية في المهد للمباني المخالفة.

موعد انطلاق الموجة 22 لإزالة التعديات بالبحيرة

ووجه السكرتير المساعد بضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيراً أن بدء المرحلة الأولى منها في الأسبوع الأخير من شهر يناير الحالي.

وأكد «غطاس» التعاون التام بين مديريات الأمن لتأمين حملات الإزالة على مستوى المحافظة وعدم إزالة حالات التعدي المأهولة بالسكان.

يأتي ذلك طبقاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة متابعة عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية على مدار اليوم.