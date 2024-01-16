«المصريين الأحرار» عن استقبال الدحدوح في مصر: الدولة تبذل جهودا كبيرا لدعم فلسطين

قال ريمون ناجي عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إن وصول الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح إلى مصر، بعد جهود الدولة المصرية، ليست الأولى أو الأخيرة، ومصر تبذل كل الجهود الممكنة لخدمة القضية الفلسطينية واعتبارها الشاغل الأساسي، ومنذ اندلاع الأزمة الأخيرة ومصر لن تدخر جهدا في سبيل التهدئة أو الإغاثة للأشقاء وسط الحصار عليهم.

دور مصر في على مر التاريخ

وأضاف «ناجي»، في بيان له، أن مصر على مر التاريخ حضن الجميع الحامي ومظلة وملجأ الأمان، وأبدا لم تتراجع عن دورها وسط أحلك الظروف والأوقات، ولعل موقف مصر المشرف النابع من أصلها الطيب يشهد له القاصي والداني خلال أزمات الأشقاء بدول الجوار.

دعم القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن وائل الدحدوح واحدا من شعب كامل يعاني أوجاع الحرب والتصفية، فإنه تعرض لعدة أزمات خلال تغطية الحرب الحالية على قطاع غزة، منها استشهاد نجله حمزة الدحدوح، جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارته بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسبق هذه الواقعة استشهاد 4 من أفراد أسرته، في هجوم إسرائيلي خلال شهر نوفمبر 2023.

وتابع عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، إننا نجدد دعوة المجتمع العربي للاصطفاف بجانب الدولة المصرية وموقفها الواضح واتخاذ تدابير من شأنها تحقيق حل الدولتين والحفاظ على حقوق ودماء الأبرياء بأرض فلسطين المحتلة.