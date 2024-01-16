حسام موافي: القرآن الكريم نهى عن التكشير لكثرة أضراره

قال الدكتور حسام موافي رئيس قسم الحالات الحرجة بالقصر العيني، إن الشخص المبتسم تتحرك داخله 17 حركة أما الشخص الذي يقوم بالتكشير يكلفه 34 عضلة، فالقرآن الكريم نهي عن التكشير حينما قال تعالى «عبس وتولى».

أضرار التكشير على الإنسان

وأضاف«موافى» خلال استضافته عبر برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر شاشة قنوات «dmc»، أن في ذلك حرص على الرسول من أضرار التكشير فذلك نهي غير مباشر عن التكشير، لافتًا إلى أن ذلك ليس تعنتا بل محافظة على الإنسان لأنه عند التكشير تتحرك العضلات بالجسم بصورة مضرة له بجانب وجود مظهر سيئ للإنسان الذي يكشر.

العضلات عند الضحك

وتابع:«عند الضحك تتحرك العديد من العضلات فدقات القلب تتغير والنفس وغيره فتلك تغييرات إيجابية للجسم، أما عند الغضب أو التكشير تعتبر تغييرات ضد الانسولين لذلك مريض السكر ممنوع من الانفعال».