ياسمين والعوضي يحتفظان بصورهما على السوشيال ميديا رغم الانفصال

تساءل الجمهور خلال الدقائق الماضية عن سبب انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، وحقيقة مسح صورهما من على حسابها الشخصي وإلغاء متابعة كلا منهما الآخر .

ياسمين عبد العزيز تحتفظ بصورها مع العوضي

وبالبحث خلال الحساب الرسمي لياسمين عبد العزيز، ثبت أنها لا تزال تحتفظ بكل صورهما معا، ولم تلغ متابعته على إنستجرام، خاصة أنها تتابع 37 شخصا فقط .

العوضي لم يلغ متابعة ياسمين علي إنستجرام كما احتفظ العوضي أيضا بجميع صوره مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وظل يتابعها على حسابه الشخصي «انستجرام».

آخر أعمال الفنان أحمد العوضي

يعرض للفنان أحمد العوضي فيلم «الإسكندراني» بدور العرض، ولم تحضر ياسمين عبد العزيز العرض الخاص له.