إنشاء 11 مستشفى و112 مركزا طبيا في أسوان ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التابعة لرئاسة الجمهورية، والوفد المرافق له وذلك في إطار الجهود المكثفة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستعرض الثنائي جهود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تطبيق معايير وشروط الجودة داخل جميع المنشآت الصحية بهدف تحقيق أعلى مستوى ممكن من رضا المواطنين والمستفيدين من الخدمة الصحية والتأكيد على دور هذه المنشآت في توفير خدمات طبية عالية الجودة للمرضى، والتنسيق مع نظام الجهار الصحي وتقديم التدريب العملي والميداني للكوادر الطبية والفرق الصحية.

محافظ أسوان يشيد بدور منظومة التأمين الصحي

وأشاد اللواء أشرف عطية بالتغيير الجذري الذي أحدثته منظومة التأمين الصحي الشامل في خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى التحسن الكبير الذي شهدته المستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية من حيث التجهيزات والتحسينات غير المسبوقة.

إنشاء 11 مستشفى ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد المحافظة أن المنظومة الطبية ستشمل إنشاء 11 مستشفى، و112 مركزا لطب الأسرة ووحدة صحية، حيث تم تشغيل 76 وحدة صحية و4 مستشفيات تجريبيًا، إضافة إلى تسجيل أكثر من 90% من سكان المحافظة في النظام.

وثمن اللواء أشرف عطية الدور الهادف للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تطبيق المعايير الدولية في هذه المنشآت الطبية، بالإضافة إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من الأطباء وفرق التمريض لتوفير خدمات العلاج عالية الجودة للمواطنين.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد طه شكره للمحافظ على دعمه المستمر وحماسه الكبير لنتقدم منظومة التأمين الصحي الشامل في أسوان بخطى ثابتة.