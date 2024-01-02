محافظ أسوان يفتتح الدورة التدريبية لتعزيز المشاركة المجتمعية للفتيات والشباب

افتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الورشة التدريبية لمشروع «تعزيز المشاركة المجتمعية للفتيات والشباب»، وذلك لتعريف المشاركين بمفهوم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز المهارات المختلفة لتمكينهم.

محافظ أسوان: دعم كبير توليه الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة

وأكد اللواء أشرف عطية، خلال كلمته، أهمية تنظيم هذه الورش التدريبية التي تأتي توافقًا مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي القدرات الخاصة، والتي تتوازى مع أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة، معربا عن شكره لوزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج على التعاون البناء والمثمر.

أشرف عطية: أسوان ستقدم كافة أوجه الدعم لذوي الهمم

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم لذوي القدرات الخاصة لدمجهم في المجتمع، والاستفادة من مهاراتهم ومواهبهم وابتكاراتهم، مؤكدا ضرورة التعاون بين جميع الجهات لتمكين هؤلاء الأشخاص صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وشبابيًا ورياضيًا وترفيهيًا، وتحفيزهم على الاستفادة من قدراتهم في أعمال تعود بالخير عليهم وعلى المجتمع.

حضر الافتتاح الدكتورة مها هلالي، المستشار الفني لوزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون الأشخاص ذوي الهمم والدمج، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والدكتور لؤي سعد الدين نائب رئيس الجامعة.