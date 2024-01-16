حملات مكثفة في مركز دسوق لتحصين الماشية ضد فيروس «حمى الثلاثة أيام»

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ حملات للتحصين ضد فيروس «حمى الثلاث أيام» بمركز دسوق، وذلك بتوجيهات الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

حملات للتحصين ضد فيروس «حمى الثلاثة أيام» بدسوق

ومن جانبه، تابع الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، أعمال لجان التحصين ضد فيروس «حمى الثلاثة أيام» بنطاق مركز دسوق، للتأكد من إتمام عملية التحصين على أكمل وجه، حفاظاً على الثروة الحيوانية، وأموال المُربين.

وأكد «بشار» وصول حملات التحصين ضد مرض «حمى الثلاثة أيام» إلي كافة مراكز محافظة كفر الشيخ، لافتاً إلى أنّه جري توفير اللقاح المضاد للفيروس بالإدارات والوحدات البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، لحماية الثروة الحيوانية، إلى جانب توعية المربين بكافة الإجراءات الوقائية للمرض.

ما هو فيروس «حمى الثلاثة أيام»؟

يُشار إلى أنّ فيروس «حمى الثلاثة أيام» يُعد من أقدم الأمراض الفيروسية التي تُصيب الأبقار والجاموس، وتنتقل عن طريق الناموس والحشرات التي تتكاثر في فترة الصيف، ويتراوح متوسط فترة حضانة المرض من ثلاثة إلى أربعة أيام.