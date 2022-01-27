موعد أول إجازة رسمية مقبلة لموظفي الحكومة والقطاع الخاص بعد 25 يناير

شهدت محركات البحث عمليات مكثفة حول أقرب إجازة في مصر عام 2022، بعد 25 يناير، التي كانت من المفترض الثلاثاء الماضي، ولكن وفقًا لقرارات سابقة لمجلس الوزراء، جرى ترحيلها من منتصف الأسبوع إلى اليوم الخميس، كما هو معتاد في الآونة الأخيرة بترحيل أي إجازة في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس.

أقرب إجازة بعد 25 يناير

وحول أقرب شهر يوجد به إجازة رسمية للمصريين، فلن تكون إلا بعد شهرين، إذ لا توجد إجازات في عام 2022 خلال شهري فبراير أو مارس، ولكن ستكون أول إجازة بعد 25 يناير في شهر أبريل المقبل.

ويشهد شهر إبريل 2022 أكثر من إجازة، إذ توجد 3 مناسبات خلال الشهر، يجرى اعتبارهم إجازات شهر أبريل 2022: إجازة عيد الفصح وشم النسيم وعيد تحرير سيناء.

إجازات شهر أبريل 2022

وبعد غياب شهرين بدون إجازات يأتي شهر إبريل 2022 بأكثر من إجازة، وتبدأ في يوم الأحد 24 إبريل وكذلك عيد شم النسيم 25 إبريل، وهو يصادف إجازة عيد تحرير سيناء والتي من المحتمل ترحيلها من يوم الاثنين الذي يتزامن مع شم النسيم، إلى يوم الخميس 28 أبريل.

ومن المحتمل أنّ تصل عدد أيام الإجازات خلال عام 2022، نحو 18 يوما، بدأت في شهر يناير بيومي 7 يناير، اجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وكذلك اجازة 25 يناير، بمناسبة ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة الـ70، والذكرى 11 لثورة 25 يناير.

وتتبقى إجازات عام 2022 في شهور مايو ويونيو ويوليو وأكتوبر، إذ يتبقى 14 يوما إجازة في 4 شهور فقط، متضمنة إجازة عيد الفطر هذا العام، والتي ستأتي في شهر مايو، وكذلك إجازة عيد الأضحى التي ستأتي في شهر يوليو.