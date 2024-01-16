رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر فبراير 2024.. خطوات بسيطة

يتطلع كثير من المواطنين لمعرفة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر فبراير بمحافظة الدقهلية، من خلال رابط محدد، إذ حددت شركة شمال الدلتا طرق الاستعلام على الفاتورة من خلال 7 خطوات.

7 خطوات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وأشارت شركة شمال الدلتا، في بيان، إلى أنه يمكن للمشترك معرفة طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال التوجه إلى أقرب فرع للكهرباء أو من خلال الدخول على الموقع وعمل الآتي:

- الدخول على رابط محدد لشركة الكهرباء من هنا.

- كتابة اسم المحافظة من ضمن الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط.

- إدخال اسم هندسة الكهرباء التي يتبعها.

- إدخال المنطقة التابع لها.

- كتابة رقم الحساب الخاص بك.

- الضغط على كلمة الاستعلام عن الفواتير.

- استكمال إجراءات الدفع.

طرق سداد فاتورة شهر فبراير

وأكدت أنه يمكن للعميل في شركة الكهرباء التسديد من خلال عدة طرق، وهي:

- التوجه إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء بالدقهلية

- الدفع عن طريق محصل الكهرباء

- من خلال خدمة فوري حسب كود معين على الفاتورة، أو صورة فاتورة حديثة.