«تجارة كفر الشيخ» تفتح باب التقديم لبرامج الدراسات العليا المهنية

أعلنت الصفحة الرسمية، لكلية التجارة، بجامعة كفر الشيخ، في محافظة كفر الشيخ، فتح باب التقديم في برامج الدراسات العليا المهنية باللغتين العربية والإنجليزية، في درجات الدبلوم، والماجستير، والدكتوراه، حيث تم فتح باب التقديم أمس حتى آخر 14 فبراير المقبل 2024، مهني فقط.

مناهج الطلاب في كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ

كما أشار البيان الصادر عن كلية التجارة، في جامعة كفر الشيخ، إلى أن مناهج الطلاب الدارسين، يتم إعدادها طبقاً لمخرجات سوق العمل، والتي تأهل الطلاب الدارسين بالدراسات العليا إلي مواكبة مجريات العصر للتعليم العالي والبحث العلمي.

جامعة كفر الشيخ والبحث العلمي

يذكر أن جامعة كفر الشيخ، قد حصلت في عام 2008، علي أفضل الجامعات المصرية، من حيث الإنشاءات والمساحات الخضراء، في مسابقة الجامعات المصرية، حيث جاء هذا التتويج جراء القفزات الكبيرة في تطوير وتشيد المباني علي أحدث طراز معماري فريد، كما تميزت في مجالات متنوعة في البحث العلمي، وكذلك في مجالات متعددة من بينها برامج الذكاء الاصطناعي.