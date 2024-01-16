على رأسهم خالد النبوي وحلا شيحة.. أبطال مسلسل «إمبراطورية ميم»

كشف المخرج محمد سلامة، أبطال مسلسله المقبل، «إمبراطورية ميم»، والذي يتكون من 20 بطلا وأكثر على رأسهم النجم خالد النبوي، والنجمة حلا شيحة، وهما هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبدالله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبدالعزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

ويأتي هذا التعاون الثاني بين محمد سلامة والنجم خالد النبوي، بعد نجاح مسلسل راجعين ياهوى، ويشترك معهم في إمبراطورية ميم، مدير التصوير محمد مختار، مهندس الديكور يحيى علام، وتأليف محمد سليمان عبدالملك، وكاستنج دايركتور يوسف هاشم، إنتاج تامر مرتضى، وإشراف العمل مصطفى العوضى، شركة أروما.

وبدء محمد سلامة التصوير وهو مسلسل مأخوذ عن الرواية الأصلية للكاتب إحسان عبدالقدوس، ويكتب السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، والرواية سبق وقدمت خلال فيلم سينمائي قامت ببطولته الفنانة الراحلة فاتن حمامة عام 1972.