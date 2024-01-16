«ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار».. ورشة تدريبية للعاملين بالسياحة 28 يناير

أعلنت وحدة التدريب المركزي بمكتب وزير السياحة والآثار، متمثلة في المركز العلمي للتدريب بوسط الدلتا بالتعاون مع قطاع تسجيل وتوثيق الآثار، عقد ورشة عمل تدريبية للعاملين بعنوان «ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار»، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 يناير الجاري، وذلك بمنطقة آثار القليوبية.

اشتراطات التقدم للورشة التدريبية

وأضافت وزارة السياحة والآثار خلال الإعلان الداخلي الذي تم تعميمه على كل قطاعات وإدارات الوزارة أنه يشترط في المتقدمين لحضور ورشة العمل التدريبية «ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار»، ألا يكون قد حصل على ذات التدريب من قبل، وأن يحضر موافقة جهة العمل التابع لها، وأن يكون من الآثاريين العاملين بنطاق محافظات وسط الدلتا.

كيفية التقديم للورشة التدريبية

وأشارت وزارة السياحة والآثار، خلال الإعلان أن على العاملين الراغبين في التقدم إلى ورشة العمل التدريبية «ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار» أن يقوم باستيفاء كل البيانات الواردة بالنموذج المرفق على هذا الرابط

وإعادة إرسالها بصيغة PDF على البريد الإلكتروني الخاص بوحدة التدريب بوزارة السياحة training@mota.gov.eg

وذلك في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان.