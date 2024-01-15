«السياحة» تحتفل بالعيد القومي لمحافظة أسوان.. تضم 3 متاحف أثرية

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ، إن المتاحف المصرية تحتفل اليوم بالعيد القومي لمحافظة أسوان والذى يوافق يوم 15 يناير من كل عام، لافتة إلى أنه تم اختيار هذا اليوم ليكون العيد القومي للمحافظة تخليدا لذكري افتتاح السد العالي في أسوان في 15 يناير 1971 ميلاديا.

متحف النوبة

وأضاف قطاع المتاحف، في بيان صحفي اليوم، أن محافظة أسوان تضم 3 متاحف فريدة ومتميزة، وهي متحف النوبة الذي يقع في مدخل مدينة أسوان، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء هذا المتحف تزامنت مع انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة، حيث يعرض المتحف التراث الحضاري والثقافي والشعبي لتاريخ النوبة عبر العصور المختلفة حتى تشييد السد العالي.

متحفا التمساح وأسوان

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار إلى أنّ المتحف الثاني الموجود بمحافظة أسوان هو متحف التمساح والذى يقع بجوار معبد كوم أمبو في الجهة الشرقية لنهر النيل، حيث يعرض هذا المتحف قطع أثرية تمثل عبادة المعبود سوبك الذي يتخذ هيئة التمساح وما أرتبط بها من تحنيط التماسيح، أما أخر متاحف المحافظة فهو متحف أسوان والذى يقع على جزيرة إلفنتين وهو مغلق حاليا للتطوير ما عدا ملحق المتحف فهو مفتوح للزيارة، يعرض به الآثار المستخرجة من جزيرة إلفنتين بأسوان.