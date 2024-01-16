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أستاذ تمويل: صدور 18 رخصة ذهبية خلال عام 2023 لجذب الاستثمارات

كتب:

هاجر عمر
07:54 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
الدكتور أشرف فتحي أستاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة

الدكتور أشرف فتحي أستاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة

قال الدكتور أشرف فتحي أستاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة، إن الحكومة المصرية تبذل جهودا حثيثة لجذب الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية، لافتا إلى أن الجهود تضمنت تمكين القطاع الخاص بحرية دون أي معوقات.

توفير مناخ لبيئة الأعمال لإقامة المصانع والمشروعات

وأضاف «فتحي» خلال حوار عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن عام 2023 شهد صدور رخص ذهبية، حيث تم البدء بـ18 مشروعا للعمل بالبنية الأساسية ومشروعات الكهرباء والمياه التي تعتمد على أن يقوم القطاع الخاص بإعداد هيكل أساسي للاقتصاد لتوفير مناخ لبيئة الأعمال لإقامة المصانع والمشروعات.

وأوضح أستاذ التمويل والاستثمار جامعة القاهرة، أن فتح مجالات جديدة مثل الرعاية الصحية بالرخصة الذهبية، بمثابة فتح شرايين والقنوات لجذب الاسثمارات وتدفق الاستثمار الأجنبي.

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