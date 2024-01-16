تداول 105 ملايين طن من السلع في البورصة خلال 2023

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، إن حجم تداول السلع في البورصة السلعية مصر بلغ 105 ملايين طن من السلع خلال 2023، على 9 سلع مدرجة بالبورصة.

قيمة التداولات بالبورصة السلعية مصر

وأضاف عشماوي، خلال كلمته بمؤتمر البورصة المصرية للسلع، أن قيمة التداولات بالبورصة السلعية مصر بلغت 19 مليار جنيه خلال 2023.

وأوضح أن 1450 شركة تم تسجيلها على منصة البورصة السلعية مصر، ويتم التداول على 30 شركة حتى الآن في البورصة.

أول سلعة تم تداولها في البورصة السلعية

وأشار رئيس البورصة السلعية مصر إلى أن أول سلعة تم تداولها في البورصة السلعية مصر هي القمح.

وتعتبر البورصة السلعية مصر، منصة إلكترونية لإدراج وتداول مجموعة من السلع بأكثر من آلية، مثل المزادات والمناقصات.