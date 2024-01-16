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إبراهيم عشماوي يعلن تغيير اسم البورصة المصرية للسلع

كتب:

وليد عبد السلام
06:55 م | الثلاثاء 16 يناير 2024
إبراهيم عشماوي

إبراهيم عشماوي

قال إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، إنه تم تغيير اسم البورصة المصرية للسلع، ليصبح البورصة السلعية مصر؛ لسهولة التعامل والتفرقة بين البورصة السلعية وبورصة الأوراق المالية.

ما هي البورصة السعلية مصر؟

وأضاف عشماوي، خلال كلمته بالمؤتمر الأول للبورصة السعلية مصر، أن البورصة السلعية مصر، منصة إلكترونية لإدراج وتداول مجموعة من السلع بأكثر من آلية مثل المزادات والمناقصات.

وأوضح أن البورصة المصرية للأسهم من أكبر المساهمين في البورصة السلعية مصر بنسبة 34.1%.

مميزات البورصة السلعية مصر 

وتابع عشماوي، أن البورصة السلعية مصر تتميز بأنها سوق منظمة ومنتظمة لتداول السلع، وهي أحد الآليات لضبط الأسعار، بالإضافة إلى التداول بدون وسطاء وتكون العلاقة مباشرة ما بين البائع والمشتري.

وتوفر البورصة السلعية مصر، التقارير والبيانات اللحظية والتاريخية عن تداول السلع.

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