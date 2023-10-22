البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها رقم 87 لتداول القمح

تعقد البورصة المصرية للسلع، اليوم الأحد، جلستها رقم 87 للتداول على القمح الروسي المستورد، والذي يتم اتاحته لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص، من أجل طرحه بسعر عادل لضبط الأسواق.

تداول القمح في البورصة المصرية

وتعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية، جلستين لـ تداول القمح أسبوعيًا يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، من خلال البورصة المصرية للسلع، وحتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ رقم الجلسات التي تمّ انعقادها 86 جلسة في البورصة.

الهيئة العامة للسلع التموينية

ووفقا لبيانات الطرح من وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن الهيئة العامة للسلع التموينية، طرحت نحو 10 آلاف طن قمح روسي مستورد للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11 ألف جنيه، للطن الواحد عبر منصة البورصة المصرية للسلع.

وتهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من طرح السلع في البورصة المصرية للسلع لإتاحتها بسعر عادل من أجل انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق وضبط السوق.

وتتعد السلع التي يتمّ طرحها في البورصة بخلاف التداول على القمح، إذ يتمّ التداول على سلعة الذرة الصفراء والسكر وفول الصويا.