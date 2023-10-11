البورصة المصرية للسلع تعقد جلستها الـ11 لتداول القمح الروسي

عقدت البورصة المصرية للسلع، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر، جلستها رقم 84، لتداول القمح الروسي الذي توفره وزارة التموين والتجارة الداخلية، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص.

تداول القمح في البورصة المصرية للسلع

ويتم تداول القمح في البورصة المصرية للسلع، يومي الأحد والأربعاء من كل اسبوع، للتداول على سلعة القمح المستورد، حيث تطرح الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 10 آلاف طن قمح روسي مستورد للبيع إلى مطاحن القطاعين الخاص والعام، بسعر 11 ألف جنيه للطن الواحد من خلال البورصة السلعية.

ضبط أسعار القمح

وتهدف وزارة التموين لإتاحة القمح الروسي لمطاحن القطاع الخاص والعام، لتوفيره بسعر عادل لهم من خلال البورصة المصرية للسلع، لضبط أسعار المنتجات التي يدخل فيها الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها.

حكاية وطن - 9 سنوات من الإنجازات

ونوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في كتاب «حكاية وطن.. 9 سنوات من الإنجازات»، بأنّ حجم عمليات التداول أكثر من 8 آلاف عملية منفذة، والكميات المتداولة أكثر من مليون طن منفذ بإجمالي 12.2 مليار جنيه.

جلسات التداول في البورصة

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت إجمالي جلسات التداول على السلع التي تمت في البورصة المصرية للسلع، كما يلي.

- القمح الروسي والأوكراني: تداول مليون طن بقيمة 10.6 مليار جنيه.

- ذرة صفراء روماني واوكراني: تداول 508.56 طن بقيمة 639 مليون جنيه.

- الذرة الصفراء والردة: تداول 660.12 طن بقيمة 127 مليون جنيه.

- السكر الأبيض: تداول 210.32 طن بقيمة 784 مليون جنيه.

- كسب الفول الصويا: تداول 200 طن بقيمة 4.6 مليون جنيه.