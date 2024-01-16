تقدم أعمال تنفيذ محطة مسجد مصر بمشروع مونوريل شرق النيل (صور)

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، مجموعة من الصور لتقدم الأعمال بمحطة رقم 22 وهي محطة مسجد مصر بقطاع العاصمة الإدارية الجديدة بمشروع مونوريل شرق النيل، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

المشروع يخدم المجتمعات العمرانية

وأوضحت الوزارة، أن أعمال التنفيذ تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية، مؤكدة أن المشروع يخدم المجتمعات العمرانية الجديدة، ويأتي في إطار خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي، خاصة وأن المشروع هو الأول من نوعه في مصر.

وأشارت الوزارة، إلى تقدم أعمال تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مؤكدة أنه سيقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب ويتكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو والقطار الكهربائي الخفيف والأتوبيس الترددي.

نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل لـ «الوطن»، أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل في مصر، موضحاً أن المشروع يتم تفيذه بشكل علوي بما لا يُشغل أي حيز من الطرق.

وقال الدكتور عبدالله أبوخضرة، إن وزارة النقل تُنفذ المشروع وفق خطط مدروسة لتوفير وسيلة نقل متميزة لجمهور الركاب، خاصة مع خلق حياة تنموية جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة.