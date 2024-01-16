وظائف خدمة عملاء لحديثي التخرج من بنك مصر.. الشروط وكيفية التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن» عن حاجته لوظائف خالية في فروع البنك المختلفة، للعمل في وظيفة خدمة العملاء لحديثي التخرج، إذ يحرص البنك على توفير وظائف خالية للشباب الراغبين في الحصول على وظائف خالية من الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة.

وأوضح البنك تفاصيل الوظائف الخالية من خدمة العملاء لحديثي التخرج، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم لها، والتي جاءت كالتالي:

وظائف بنك مصر

- الوظائف تكون في وظيفة خدمة العملاء من خلال استكمال معاملات الحساب.

- تنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، والتحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال.

- التأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص أو زيادة.

- تقديم الخدمات لجميع العملاء لضمان المستوى الأمثل لرضا العملاء وحل جميع المشكلات.

- تحديد الفرص لتنمية العلاقات مع العملاء من خلال عملية البيع المنضبطة.

- العمل على تحقيق الخطة المستهدفة للفرع.

- توجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر لحديثي التخرج

- أن يكون المتقدم لـ وظائف بنك مصر من سكان القاهرة والجيزة فقط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من 0 إلى 3 سنوات.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على تقدير جيد فما فوق.

- أن يكون من حديثي التخرج لعام (2021/2022/2023).

- أن يكون الحد الاقصى لسن المتقدم للوظائف 28 عام.

- ألا يكون المتقدم للوظائف لديه أقارب في بنك مصر.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر الدخول إلى الصفحة الرسمية لبنك مصر على موقع التوظيف «لينكد إن» وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به للبنك.