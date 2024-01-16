براتب يصل إلى 6 آلاف جنيه.. وظائف متاحة لحاملي هذا المؤهل

أعلن موقع توظيف مصر «فرصنا» توفر عدد من الوظائف الشاغرة لحاملي المؤهلات العليا من خريجي كليات الصيدلة، وذلك للعمل في عدد من الصيدليات بمحافظة القاهرة، مقابل الحصول على راتب يصل إلى 6500 جنيه.

متطلبات الوظيفة

وأوضح «فرصنا» أن مكان العمل يكون في مناطق: «الظاهر - عين شمس - النزهة الجديدة - رمسيس - القاهرة»، وذلك بشرط توفر المتطلبات الوظيفية الآتية:

- مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

- سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

- الجنس المطلوب: لا يشترط.

- اللغة الانجليزية: جيد.

- السن المطلوب: من 24 إلى 45 سنة.

- الحاسب الآلي: جيد.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالي كلية الصيدلة.

- ما يكروسوفت أوفيس: معرفة الأساسيات.

تفاصيل الوظيفة ومميزاتها

يعمل الملتحق بهذه الوظيفة، في صيدلية بأحد المواقع المشار إليها، وذلك بدوام كامل يستمر لمدة 8 ساعات ونصف يوميًا، من الساعة 4 عصرًا، وحتى الساعة 12 ونصف بعد منتصف الليل، ويحصل الملتحق بها على المميزات الآتية:

- راتب يتراوح بين 5000 إلى 6500 جنيه.

- يُحتسب الوقت الإضافي للراغبين في ذلك.

- الحصول على تأمينات صحية.

- الحصول على تأمينات اجتماعية.